Hecking will Bochumer Fans zurückgewinnen

Der Trainer Dieter Hecking hat vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr, Sky) keine Befürchtungen, dass sein VfL Bochum im Abstiegskampf die so wichtige Unterstützung der Fans verlieren könnte. Bei der 0:4-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag, der dritten Heimniederlage in Serie, hatte es Pfiffe gegeben, und ungewohnt viele Zuschauer hatten das Ruhrstadion schon vor dem Abpfiff verlassen.

Trainer Hecking hat «vollstes Verständnis» für fliehende Fans

«Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Leute das Stadion bereits vor der 90. Minute verlassen haben», sagte Hecking am Donnerstag rückblickend über die zuletzt schwache Leistung gegen Stuttgart. Hecking erwartet von seinem Team aber den Willen zur Wiedergutmachung: «Die Mannschaft will das 0:4 so nicht stehen lassen, und wenn wir gegen Augsburg unsere Leistung abrufen, dann wird das Publikum auch wieder voll hinter uns stehen.»

Die Fans bat Hecking auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel ausdrücklich, auf der Tribüne keine Unruhe aufkommen zu lassen. «Wir müssen eine Atmosphäre schaffen, mit der es für jeden Gegner schwer wird.»

Fehlen werden den Bochumern die Mittelfeldspieler Koji Miyoshi (längerfristige muskuläre Verletzung) und Anthony Losilla (Sprunggelenksprobleme) sowie vielleicht auch der Innenverteidiger Ivan Ordets (Rückenbeschwerden). Abwehrspieler Bernardo wird nach Achillessehnenproblemen wieder zur Verfügung stehen.