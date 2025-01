Hoeneß schwärmt von Simons - VfB ohne Mittelstädt

Mit großem Respekt vor Offensiv-Ass Xavi Simons und ohne den angeschlagenen Nationalspieler Maximilian Mittelstädt geht der VfB Stuttgart in die Partie gegen RB Leipzig. Simons sei ein «Weltklasse»-Spieler, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Bundesliga am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Aber nicht nur deshalb warte auf seine Mannschaft gegen RB eine «Riesenaufgabe».

Muskuläre Probleme bei Mittelstädt

Der niederländische Nationalspieler Simons hatte am Sonntag ein starkes Comeback nach monatelanger Verletzungspause gegeben und bei Leipzigs 4:2 gegen Werder Bremen zwei Tore erzielt. Dazu hätten die Sachsen in der Offensive ja auch noch Benjamin Sesko, Loïs Openda und Antonio Nusa, zählte Hoeneß auf. Die Leipziger seien «richtig heiß» derzeit, meinte er.

Der Ausfall von Linksverteidiger Mittelstädt schmerzt die Stuttgarter daher womöglich besonders. Der 27-Jährige klagt über muskuläre Probleme im Adduktorenbereich, wie Hoeneß mitteilte. Beim 1:0 des VfB beim FC Augsburg am Wochenende war Mittelstädt ausgewechselt worden. Ob er am Samstag gegen den SC Freiburg wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Undav womöglich wieder Joker

Gegen RB soll ihn Ramon Hendriks ersetzen. Der 23-Jährige, der Mittelstädt schon in Augsburg abgelöst hatte, sei ein «Verteidigungsmonster», sagte Hoeneß. Dass der Niederländer auch in der Lage sei, hohe Geschwindigkeit zu verteidigen, könne gegen die flinke Offensive der Leipziger wichtig werden.

Ob Stuttgarts Nationalstürmer Deniz Undav in die Startelf zurückkehrt, verriet der Trainer nicht. Man müsse die Belastung behutsam steigern, erklärte er - auch bei Undav. Der 28-Jährige hatte - ähnlich wie Leipzigs Simons - gegen Augsburg ein Traum-Comeback gefeiert und den VfB als Joker auf Anhieb zum Sieg geschossen.

Traum-Comeback: Leipzigs Xavi Simons traf gegen Bremen am Sonntag doppelt. Foto: Jan Woitas/dpa

Gegen RB nicht dabei: Der angeschlagene VfB-Verteidiger Maximilian Mittelstädt. Foto: Tom Weller/dpa