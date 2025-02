Hoeneß stärkt Stuttgarts Startelf-Rückkehrer Vagnoman

Trainer Sebastian Hoeneß hat Nationalspieler Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart vor dem Spiel gegen den FC Bayern München den Rücken gestärkt. «Ich habe sehr großes Vertrauen in Josha. Für uns ist er ein sehr wichtiger Spieler», sagte der Coach vor der Partie gegen den deutschen Rekordmeister an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Vagnoman war in der laufenden Saison zunächst Stammspieler beim Fußball-Bundesligisten, fand sich zuletzt aber häufiger in der Reservistenrolle wieder. Gegen die Bayern rückt er als rechter Außenverteidiger wieder in die Startelf, weil der Schweizer Leonidas Stergiou wegen einer Fersenverletzung ausfällt.

«Josha ist mittendrin, hat viel gespielt, sehr, sehr viel gespielt. Auch im Vergleich zu den letzten Jahren kommt er richtig gut durch», erklärte Hoeneß. «Er ist in einer guten körperlichen Verfassung.»

Auch Jeltsch wieder von Anfang an

Vagnoman hat eine von vielen Verletzungen geprägte Vorgeschichte - auch seit der 24-Jährige im Juli 2022 zum VfB wechselte. «Ich hoffe, dass er die Chance einfach nutzt», sagte Hoeneß über den Abwehrspieler.

Zudem kündigte Stuttgarts Coach an, dass U17-Weltmeister Finn Jeltsch in der Innenverteidigung erneut von Beginn an spielen werde. Der 18-Jährige hatte beim 1:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Sonntag sein Startelf-Debüt für die Stuttgarter gegeben und überzeugt.