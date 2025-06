Hoffenheim gibt Duric ersten Profivertrag

Mittelfeldspieler Luka Duric hat bei der TSG 1899 Hoffenheim seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Der in Sinsheim geborene 21-Jährige - der nie für einen anderen Club gespielt hat - ist zwar weiter für die U23 eingeplant. Gleichzeitig soll der Offensivmann noch näher an die Bundesliga-Mannschaft heranrücken, wie die Kraichgauer mitteilten.

Über die Vertragsdauer machte die TSG keine Angaben. Duric ist mit der U23 in die 3. Liga aufgestiegen und kann auf 13 Tore bei 32 Einsätzen verweisen. In der vergangenen Saison stand er in der ersten Liga und auch in der Europa League schon mal im Profikader.