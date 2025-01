Kane mit Wucht: FC Bayern siegt knapp in Freiburg

Angeführt vom abschlussstarken Harry Kane ist dem FC Bayern die Wiedergutmachung für die Champions-League-Schmach gerade so geglückt. Beim am Ende zittrigen 2:1 (1:0)-Sieg beim SC Freiburg drosch Kane (15. Minute) den Ball mit 121 km/h zur Führung ins Netz. Nach der Pause erhöhte Minjae Kim (54.) für den Fußball-Rekordmeister, der das 0:3-Debakel von Rotterdam damit abgehakt haben will. Für die spät stürmenden Gastgeber verkürzte Matthias Ginter (68.) zum Endstand.

Eine eindrucksvolle Choreo der Heim-Fans, die an die Schrecken der Herrschaft der Nationalsozialisten erinnerten, leitete die 50. Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern ein. Es war für lange Zeit der einzige Farbtupfer, den die arg passiven Gastgeber vor 34.100 Zuschauern im ausverkauften Stadion gegen dominante Münchner setzen konnten.

Eine «kreative Lösung» in der Abwehr hatte Trainer Vincent Kompany nach den Ausfällen der Außenverteidiger Alphonso Davies (Muskelfaserriss) und Konrad Laimer (Gelbsperre) angekündigt. Die sah dann so aus, dass Joshua Kimmich statt Laimer rechts und Raphael Guerreiro links startete. Im Zentrum begann zudem Eric Dier, der den kurzfristig ausgefallenen Dayot Upamecano ersetzte, neben Kim.

Goretzka verletzt ausgewechselt

Zudem setzte der Coach auf Flügelflitzer Serge Gnabry, der zuletzt am 19. Oktober gegen Stuttgart zur Anfangsformation gehört hatte. Kompanys Doppelsechs bildete erstmals in dieser Saison das Duo Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka. Allerdings nur 40 Minuten lang, dann kam Josip Stanisic für den offenbar am Oberschenkel verletzten Goretzka.

SC-Trainer Julian Schuster setzte auf gleich sechs Wechsel im Vergleich zum 0:4 beim VfB Stuttgart. Unter anderem begannen Eren Dinkci und Stoßstürmer Lucas Höler statt Spielgestalter Vincenzo Grifo und Junior Adamu. Der wieder genesene Noah Atubolu, der bei beiden Gegentreffern unglücklich wirkte, kehrte ins Tor zurück.

Die Bayern bestimmten von Beginn an gegen Freiburgs Defensivriegel. Aus viel Ballbesitz und drückender Überlegenheit resultierten zwei große Chancen in Hälfte eins - und das reichte. Nachdem Musiala noch am linken Pfosten gescheitert war, traf Kane mit viel Wucht zum 1:0. Freiburgs Abwehrmann Philipp Lienhart hatte zuvor den Zweikampf gegen den cleveren Kane verloren. Für den Münchner war es das erste Liga-Tor aus dem Spiel heraus seit dem 22. November.

Kim auf beiden Seiten im Blickpunkt

Nach der Pause rückte der Südkoreaner Kim in den Blickpunkt. Zunächst traf der Innenverteidiger nach einem Kimmich-Eckball mit dem Hinterkopf zum 2:0. Dann verlor er beim Freiburger Anschlusstreffer ebenfalls nach einer Ecke das Kopfballduell gegen den zur Pause für Max Rosenfelder eingewechselten 2014er-Weltmeister Ginter.

Kompany, der nach etwas über einer Stunde Spielzeit Michael Olise und Kingsley Coman für die selten überzeugenden Sané und Gnabry gebracht hatte, trieb seine Elf prompt nach vorn. In der Schlussphase brachte er noch Thomas Müller und Joao Palhinha für Guerreiro und Musiala, offensiv ging den Gästen die Kreativität aber weitgehend ab.

SC-Coach Schuster wollte mit Hilfe des Publikums und etlicher Wechsel doch noch einen Überraschungs-Punkt erobern. In einer hektischen wie stimmungsvollen Schlussphase probierten die Freiburger viel, Bayern wirkte kaum noch souverän. Erst nach mehr als vier Minuten Nachspielzeit war Kompany erlöst.

Icon Vergrößern Die SC-Fans erinnern an die Schrecken der Nazi-Herrschaft. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Die SC-Fans erinnern an die Schrecken der Nazi-Herrschaft. Foto: Tom Weller/dpa

Icon Vergrößern Bayern-Star Jamal Musiala enteilt Freiburgs Nicolas Höfler. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Bayern-Star Jamal Musiala enteilt Freiburgs Nicolas Höfler. Foto: Tom Weller/dpa