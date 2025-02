Kane und ein Elfer-Fehlschuss: «Es kann passieren»

Langsam wird die Serie unheimlich. Zweimal schreitet Harry Kane beim 3:0 des FC Bayern gegen den SV Werder Bremen in der Münchner Arena zum Elfmeterpunkt - und zweimal verwandelt der Torjäger eiskalt. 29 Elfer am Stück hat der 31 Jahre alte Stürmerstar nun in Pflichtspielen für die Bayern und die englische Fußball-Nationalmannschaft verwandelt.

«Ich habe einen guten Lauf», sagte Matchwinner Kane nach seinem Elfmeter-Doppelpack und den Saisontoren 20 und 21 in der Bundesliga. Für unfehlbar hält er sich aber nicht. «Es kann passieren», sagte er zu einem möglichen Fehlschuss: «Es ist auch in der Vergangenheit passiert.» Sein letzter Fehlschuss datiert aus dem Dezember 2022 bei der WM in Katar gegen Frankreich.

29 Elfer-Tore: «Das ist ein Wahnsinn»

Die Bayern aber können sich seit anderthalb Jahren darauf verlassen, dass Kane trifft, wenn er zum Duell mit dem gegnerischen Torhüter antritt. «Das ist ein Wahnsinn, dass der Torwart immer in die falsche Ecke fliegt», bemerkte ein staunender Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Kane schoss zweimal nach links, Werder-Torwart Michael Zetterer sprang jeweils in die andere Ecke. «Ich habe verschiedene Optionen, die ich nutzen kann», bemerkte Kane zu seinem Repertoire bei der Elfer-Ausführung.

Kane vor Premiere im Celtic Park

Vor allem dank Kanes Treffsicherheit können die Bayern nach dem Heimsieg gegen Bremen gestärkt in eine wichtige Woche gehen. Es steht ein Playoff-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch bei Celtic Glasgow an, und nur drei Tage später geht es in der Bundesliga ebenfalls auswärts gegen Meister Bayer Leverkusen.

Der langjährige Tottenham-Profi Kane betritt in Schottland übrigens Neuland. Denn im stimmungsvollen Celtic-Park habe er noch nicht gespielt, verriet er am Freitagabend. «Ich habe aber viel gehört über die tolle Atmosphäre. Es wird ein anspruchsvolles Spiel», sagte Kane. Und wer weiß: Vielleicht verwandelt er im Celtic Park ja seinen 30. Elfmeter nacheinander.

Harry Kane jubelt nach seinem ersten von zwei verwandelten Elfmetern gegen Bremen. Foto: Sven Hoppe/dpa