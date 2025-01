Kiels Kapitän Holtby muss zwei Spiele aussetzen

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel muss zwei Spiele auf seinen Kapitän Lewis Holtby verzichten. Der 34-Jährige war beim überraschenden 4:2 gegen Borussia Dortmund für ein grobes Foulspiel mit der Roten Karte bestraft worden. Nun sanktionierte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihn mit der Sperre.

Der Profi und sein Club haben die Sperre akzeptiert. Holtby wird den Kielern damit im Abstiegskampf in den Partien gegen die TSG 1899 Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr) sowie am 24. Januar beim VfL Wolfsburg fehlen. Für den Aufsteiger war der Sieg gegen Dortmund der dritte Saisonerfolg.