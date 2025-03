Kimmich leidet mit Dortmund und hofft auf «Push» beim BVB

Borussia Dortmund erhält nach der bitteren Niederlage bei RB Leipzig auch noch Mitleid vom FC Bayern. «So ein bissel leidet man schon mit, weil wir in der letzten Saison irgendwo in einer ähnlichen Situation waren. Wir sind auch unserem Anspruch hinterhergelaufen», sagte Münchens Mittelfeldspieler Joshua Kimmich im ZDF-Sportstudio. Der BVB liegt nach dem 0:2 nur auf Rang elf in der Fußball-Bundesliga - und 27 Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern, der die Dortmunder am 12. April in der Allianz-Arena empfängt.

«Wir müssen auch selber noch gegen Dortmund spielen. Das ist nie angenehm, weil man natürlich schon auch sieht, dass sie eine große Qualität in der Mannschaft und im Kader haben», sagte Kimmich und ergänzte: «Man hofft schon, dass sie da so ein bissel einen Push kriegen und auch in der Bundesliga jetzt ihre Punkte holen. Natürlich nicht gegen uns - aber sonst können sie gerne gewinnen.»

Kimmich sieht DFB-Aspekt

Er versuche mit den Dortmunder Nationalmannschafts-Kollegen Kontakt zu halten, erklärte der DFB-Kapitän weiter. «Für uns alle in Deutschland ist es schon wichtig, wenn unsere Nationalspieler gut in Form sind, wenn sie gute Leistungen zeigen und wenn dann auch die Mannschaft erfolgreich ist.» Er könne seine Erfahrungen weitergeben, schließlich seien beim FC Bayern im Vorjahr die Erwartungen in der Liga auch nicht erfüllt worden.

In der vergangenen Saison belegten die Münchner in der Liga hinter Meister Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart nur den dritten Platz - das war mit ein Grund für die Trennung vom damaligen Trainer Thomas Tuchel.