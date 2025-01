Kompany muss handeln: «Wenn du Preise gewinnen willst...»

Trainer Vincent Kompany ist bewusst, dass er beim FC Bayern für Titelgewinne die immer wiederkehrenden Aussetzer der Münchner wie beim 0:3 in Rotterdam abstellen muss. «Das ist Ziel, das wird auch irgendwann so sein müssen. Wenn du die Preise gewinnen willst, musst du in jedem Moment da sein», sagte Kompany vor dem Auswärtsspiel des Tabellenführers in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim heimstarken SC Freiburg.

Besorgt ist Kompany aber trotz der sich wiederholenden Rückschläge in der Fußball-Champions-League in Auswärtspartien bei Aston Villa (0:1), dem FC Barcelona (1:4) und am vergangenen Mittwoch gegen Feyenoord nicht. «Es wäre ungewöhnlich, dass man Preise gewinnt, ohne dass man in einer Saison etwas durchmacht. Das passiert jeder Mannschaft. In den entscheidenden Momenten musst du da sein. Und diese Momente werden kommen», versicherte der Belgier.

«Hoffentlich kommt die Antwort auf dem Platz»

Er ist froh, dass nur drei Tage nach dem fünften verlorenen Saisonpflichtspiel gleich die nächste Partie ansteht. «Wir haben es uns gewünscht, dass wir so schnell wieder spielen können», sagte Kompany. Er wünscht sich eine überzeugende Reaktion seiner Stars in Freiburg: «Hoffentlich kommt die Antwort auf dem Platz.»

Personalproblem in Freiburg

Einen personellen Engpass haben die Bayern auf den Außenverteidiger-Positionen durch den Ausfall von Alphonso Davies und Konrad Laimer. Davies hatte sich in Rotterdam einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus. Laimer ist nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Kompany sprach eine womöglich «kreative» Lösung in der Abwehr an.

Klares Bayern-Ziel in Freiburg ist es, mit einem Sieg die Vier-Punkte-Führung in der Tabelle auf Verfolger Bayer Leverkusen drei Wochen vor dem Topspiel beim deutschen Meister zu behaupten.