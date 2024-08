Koné verlässt Mönchengladbach in Richtung Rom

Manu Koné verlässt Borussia Mönchengladbach nach drei Jahren mit sofortiger Wirkung. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der 23 Jahre alte Offensivspieler zur AS Rom in die italienische Serie A. Über die Höhe der Ablösesumme machten die Gladbacher zwar keine Angaben, «es ist aber einer der finanziell lukrativsten Transfers der bisherigen Vereinsgeschichte». Bislang gilt Granit Xhaka als teuerster Gladbacher Abgang. Der heutige Leverkusener war 2016 für geschätzte 45 Millionen Euro zum FC Arsenal transferiert worden.

«Manu Koné hat nicht nur bei uns, sondern auch zuletzt bei den Olympischen Spielen gezeigt, was für ein herausragender Spieler er ist», lobte Geschäftsführer Roland Virkus den bei Olympia in der französischen Auswahl eingesetzten Koné. Wie die «Bild» berichtete, soll die Borussia für Koné 20 Millionen Euro plus mögliche Boni erhalten. «Auch wenn man solche Qualität natürlich nur ungern verliert, steht dieser Transfer sinnbildlich für unseren Weg», kommentierte Virkus.

86 Pflichtspiele für Mönchengladbach

Koné war im Winter 2021 vom FC Toulouse nach Mönchengladbach gewechselt, verbrachte das erste halbe Jahr als Leihspieler allerdings weiter bei dem Club aus Südfrankreich. Danach kam er auf 86 Pflichtspiele für die Elf vom Niederrhein, in denen er sechs Tore erzielte.