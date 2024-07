Landesduell zwischen Freiburg und VfB an einem Samstag

Das Baden-Württemberg-Duell zwischen dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison findet samstags statt. Die Partie wird am 24. August um 15.30 Uhr angepfiffen, wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt zur gleichen Zeit gegen Aufsteiger Holstein Kiel an. Der 1. FC Heidenheim bestreitet sein Auftaktspiel in der neuen Bundesliga-Runde am Sonntag, 25. August, um 17.30 Uhr beim Aufsteiger FC St. Pauli.

Die Auswärtspartie der Freiburger bei Rekordmeister FC Bayern München am 2. Spieltag findet sonntags um 17.30 Uhr statt. Tags zuvor, am 31. August um 15.30 Uhr, bestreitet der VfB sein erstes Heimspiel der Saison gegen den FSV Mainz 05.