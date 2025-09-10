Leverkusen-Coach Hjulmand: «Ich schreie Leute nicht an»

Bayer Leverkusens neuer Trainer Kasper Hjulmand stellt hohe Ansprüche, will seine Fußball-Philosophie aber nicht durch Lautstärke vermitteln. «Ich bin sehr fordernd. Ich sehe Potenzial, überall Dinge zu optimieren», sagte der 53 Jahre alte Däne bei seiner Vorstellung. Hjulmand ergänzte: «Ich schreie Leute nicht an. Ich muss Leute nicht zerstören, um zu zeigen, dass ich ein starker Anführer bin.»

Hjulmand soll den Doublesieger von 2024 nach missglücktem Saisonstart zurück zu alter Stärke führen. Von Erik ten Hag, Trainer-Nachfolger von Meistercoach Xabi Alonso, hatten sich die Leverkusener bereits nach dem zweiten Spieltag der Bundesliga-Saison getrennt.

Der frühere dänische Nationalcoach, der auch schon für den FSV Mainz 05 gearbeitet hat, war zuletzt für den Fußballverband seines Heimatlandes tätig - allerdings nicht als Trainer. «Ich habe die Arbeit auf dem Platz vermisst. Das ist es, wie ich lebe», erklärte er.