Bayern nur Remis im Clásico - Bayer patzt bei Wirtz-Comeback

Der FC Bayern München hat im Titelkampf der Fußball-Bundesliga eine Vorentscheidung verpasst. Im deutschen Clásico musste sich der Tabellenführer gegen Borussia Dortmund mit einem 2:2 im heimischen Stadion begnügen. Damit konnte der deutsche Rekordmeister den Patzer von Titelverteidiger Bayer Leverkusen nicht nutzen, der beim Comeback von Nationalspieler Florian Wirtz nur zu einem torlosen Remis gegen den 1. FC Union Berlin kam.

Die Bayern haben damit weiter sechs Punkte Vorsprung auf den Meister. Im Kampf um einen Champions-League-Platz kassierte der FSV Mainz 05 eine 0:2-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim. Im Abstiegskampf gab es zwei Verlierer.

FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:2 (0:0)

Der deutsche Clásico hat keinen Sieger - und der FC Bayern weiter sechs Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen auf Rang zwei. Maximilian Beier (48. Minute) hatte die mutigen Dortmunder in München überraschend in Führung gebracht. Raphaël Guerreiro (65.) und Serge Gnabry (69.) drehten die Partie binnen Minuten. Doch die taktisch stark agierenden Dortmunder schlugen durch Waldemar Anton (75.) zurück und erkämpften sich das Remis. Für eine erneute Qualifikation für die Königsklasse könnte das aber zu wenig sein.

Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 0:0

Hoch überlegen, aber erfolglos: Der Meister beherrschte das Spiel gegen die wacker verteidigenden Berliner, kam aber nur zu wenigen Torschüssen. Erst durch die Einwechslung von Florian Wirtz in der 57. Minute nach fünfwöchiger Verletzungspause kam mehr Kreativität in die zuvor einfallslosen Angriffe. Doch auch mit dem Ausnahmespieler hielt die dicht gestaffelte Union-Abwehr den Leverkusener Bemühungen um einen Treffer stand.

TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 2:0 (2:0)

Mit dem wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaverbleib haben die Hoffenheimer den Mainzer Champions-League-Ambitionen einen Dämpfer verpasst. Ein Doppelpack von Stürmer Andrej Kramaric (4. und 32. Minute) brachte die Gastgeber früh auf den Erfolgsweg. Ohne den gelbgesperrten Regisseur Nadiem Amiri, der als Edelfan unter den 10.000 mitgereisten FSV-Anhängern im Stadion war, sowie den angeschlagenen Stürmer Jonathan Burkardt fehlte es Mainz an offensiver Durchschlagskraft. Der Mainzer Paul Nebel musste in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1:2 (1:1)

Die Anwärter auf einen Europacupplatz lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Ein Eigentor von Christian Günter (14.) brachte zunächst Mönchengladbach in Front. Doch nur zwei Minuten später glich Patrick Osterhage (16.) für die Freiburger aus. In der zweiten Hälfte waren die Gäste dann das gefährlichere Team und kamen verdient durch Johan Manzambi (90) noch zum späten Siegtreffer.

VfL Bochum - FC Augsburg 1:2 (0:1)

Die Bochumer sind im Kampf gegen den Abstieg erneut leer ausgegangen. Durch den Treffer von Philipp Hofmann (60.) konnte der Vorletzte lange auf einen Punkt hoffen. Samuel Essende (16.) hatte das 1:0 für Augsburg erzielt. Ab der 81. Minute spielten die Gäste dann in Unterzahl, nachdem Arne Maier wegen groben Foulspiels Rot sah. Und dennoch gelang Mert Kömür (90.) noch das 2:1 für Augsburg und besiegelte damit die vierte Bochumer Niederlage in Serie.

Holstein Kiel - FC St. Pauli 1:2 (1:1)

In dem umkämpften Kellerduell der beiden Abstiegskandidaten war Kiel durch Alexander Bernhardsson (21.) in Führung gegangen. Allerdings hielt der Vorsprung nur eine Viertelstunde, ehe Daniel Sinani (34.) für die Hamburger ausglich. In der Nachspielzeit kam St. Pauli durch ein Kieler Eigentor von Max Geschwill (90.+2) noch zum Last-Minute-Siegtreffer. Durch die Niederlage bleibt Kiel Tabellenletzter mit elf Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Rang, den St. Pauli besetzt, und muss wohl langsam für die 2. Bundesliga planen.

Icon Vergrößern Bejubelt einen Doppelpack: Andrej Kramaric. Foto: Uwe Anspach/dpa Icon Schließen Schließen Bejubelt einen Doppelpack: Andrej Kramaric. Foto: Uwe Anspach/dpa

Icon Vergrößern Die Bayern bejubeln einen Treffer gegen Dortmund. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Die Bayern bejubeln einen Treffer gegen Dortmund. Foto: Sven Hoppe/dpa