Leverkusen spielt sich ein: 2:0 bei harmlosen Kielern

Vor den Wochen der Wahrheit hat der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen seine Pflicht beim Bundesliga-Letzten Holstein Kiel erfüllt. Das Team von Trainer Xabi Alonso kam zu einem ungefährdeten 2:0 (2:0) gegen die überforderten Norddeutschen. Noch in der Hinrunde hatten die Kieler bei Bayer mit einem 2:2 überrascht.

Die Leverkusener mussten vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag und den Achtelfinalspielen in der Champions League gegen Bayern München nicht glänzen, um zum 21. Mal nacheinander ungeschlagen zu bleiben.

Patrik Schick (9. Minute) mit seinem 15. Saisontreffer und Amine Adli (45.) machten mit ihren Toren schon vor der Pause alles klar. Die harmlosen Kieler sind nach dem sechsten Spiel ohne Sieg weiter am Tabellenende und müssen mehr denn je fürchten, nach einem Jahr Erstklassigkeit wieder abzusteigen.

Leverkusen lässt keine Zweifel aufkommen

Von Beginn an machte Bayer die Rollenverteilung klar. Der Favorit spielte sich über lange Phasen in der Hälfte der Kieler fest. Die Gastgeber bekamen nur selten Gelegenheiten, sich dem Gäste-Strafraum anzunähern. Das Gegenpressing der Werkself war zu gut. Am Ende der ersten Halbzeit standen 65 Prozent Ballbesitz für die Leverkusener, 35 für den Aufsteiger.

Kiels Trainer Marcel Rapp hatte seine Startformation gleich auf sechs Positionen im Vergleich zum 1:3 bei Eintracht Frankfurt verändert. Die Umstellungen bewirkten aber nur wenig. In der Deckung waren die Kieler vor allem bei Standardsituationen und Flanken der Leverkusener unsicher. Besonders Bayers Alejandro Grimaldo sorgte mit seinen Hereingaben stets für Unruhe in der Kieler Abwehr.

Starker Amine Adli

Die frühe Bayer-Führung durch Schick war das fast das logische Ergebnis der Gäste-Dominanz. Vorher und nachher hatte der Titelverteidiger gute Möglichkeiten, beispielsweise durch Jonathan Tah (4.), Schick (6.), Piero Hincapie (30.) und erneut durch Schick (37.). Einzig die Chancenauswertung war mäßig.

Erst der starke Adli (45.) belohnte die Bayer-Bemühungen nach starkem Zuspiel von Nationalspieler Florian Wirtz mit seinem Treffer. Adli hatte auch schon das Tor von Schick vorbereitet.

Knudsens böser Tritt gegen Wirtz

Auffälligster Kieler - positiv wie negativ - war vor der Pause Magnus Knudsen. Der Norweger vergab die beiden besten Kieler Chancen (22./45.+1), als er jeweils an Torwart Matej Kovar scheiterte. Knudsen (12.) sorgte aber auch mit einem bösen Tritt gegen Wirtz für Diskussionen. Er erhielt die Gelbe statt der ebenfalls möglichen Roten Karte.

Nach der Pause änderte sich an den Kräfteverhältnissen nichts. Die Kieler versuchten zwar, mehr nach vorn zu spielen. Doch ihre Mittel waren limitiert. So hatte Leverkusen die erste Chance durch den Fernschuss von Edmond Tapsoba (53.). Wirtz (84.) verpasste es mit der besten Chance der zweiten Halbzeit, sich für eine gute Leistung zu belohnen.

Kiels Torhüter Timon Weiner (M) war gegen Leverkusen immer wieder gefordert. Foto: Gregor Fischer/dpa

Bester Kieler: Holstein-Torhüter Timon Weiner. Foto: Gregor Fischer/dpa

Kiels Knudsen (r) scheitert bei einer der wenigen Holstein-Chancen gegen Leverkusens Torhüter Matej Kovar. Foto: Gregor Fischer/dpa