Leverkusens Sport-Chef Rolfes zu Trainer Alonso: «Er bleibt»

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes geht von einem Verbleib von Cheftrainer Xabi Alonso beim Double-Sieger aus. «Nein, er bleibt. Es gibt ja nichts anderes. Er hat ja gesagt, dass es nichts gibt. Er hat einen Vertrag bei uns», sagte Rolfes nach dem 3:1 gegen den VfL Bochum auf die Frage nach der Zukunft des Spaniers.

Am Donnerstag hatte Alonso auf einer Pressekonferenz auf die Frage nach seiner Trainerzukunft gesagt: «Es gab nichts zu entscheiden, wir sind in einer wichtigen Phase, es gibt nichts zu spekulieren.» Der Spanier, seit Oktober 2022 Cheftrainer in Leverkusen, hat einen Vertrag bis 2026.

Interesse von Real?

Immer wieder wird er mit Trainerposten bei großen Klubs in Verbindung gebracht, vor allem mit Real Madrid. Auch zuletzt, weil der aktuelle Real-Trainer Carlo Ancelotti sich ab kommender Woche vor dem Landgericht in Madrid wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung verantworten muss.

Dass sich Alonso auf der Pressekonferenz nicht klar zu einem Verbleib geäußert habe, mache Rolfes nicht nervös, betonte er. «Bei allen Gespräche, die wir für diese Saison und auch für die nächste miteinander führen und auch bei allen Planungen sind wir im engen Austausch. Das ist die Situation», so Rolfes.