Mainz 05 beendet Streit mit Weiper

Der FSV Mainz 05 und Stürmer Nelson Weiper haben ihre Streitigkeiten unmittelbar vor dem ersten Bundesligaspiel der Rheinhessen aufgelöst. Der 20-Jährige kehrt zur Partie gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/DAZN) in den Kader zurück. Man befinde sich in «zielführenden Gesprächen über eine Verlängerung des aktuell noch bis zum Sommer 2026 datierten Vertrages», teilten die Nullfünfer mit.

«Wir gehen beide davon aus, das heißt Nelly Weiper und Mainz 05, dass wir in der nächsten Woche einen Vertrag unterschreiben werden. Dafür sind die Voraussetzungen jetzt einfach klar und darüber freue ich mich sehr», sagte Sportvorstand Christian Heidel bei DAZN. Man habe mit Weiper nie ein Problem gehabt, jeder habe nur versucht, das herauszuholen, was für ihn optimal sei. «Das Fußballgeschäft lebt auch von Kompromissen. Den haben wir jetzt erzielt. Darüber bin ich sehr glücklich», betonte Heidel.

Heidel: «In Kürze» neuer Vertrag

Weiper war zuletzt aus dem Profikader verbannt worden, weil er einer vorzeitigen Verlängerung seines Kontrakts nicht zugestimmt hatte. Sein Club will verhindern, dass das Eigengewächs im nächsten Jahr ablösefrei wechselt. Weiper fehlte daraufhin im DFB-Pokal und in der Conference-League-Qualifikation und trainierte bei der U23.

«Wir haben in den letzten Tagen in sehr offenen Gesprächen mit Nelly und seinem Management einen gemeinsamen Weg gefunden und werden dies in Kürze in einem neuen Vertrag fixieren», sagte Heidel in der Mitteilung. «Nelly trägt als gebürtiger Mainzer seit 13 Jahren unser Trikot, an seiner besonderen Verbundenheit zu Mainz 05 gab es nie Zweifel. Nelly ist und bleibt 05ER, darüber sind wir sehr glücklich.»

In die Startelf gegen Köln hatte es Weiper noch nicht geschafft, er nahm zunächst auf der Bank Platz. Es sei gut für den Verein und für Weiper, ihn wieder im Kader zu haben, sagte Trainer Bo Henriksen. «Wir haben ihn vermisst, denn er ist ein guter Spieler. Er weiß, wo das Tor ist. Es freut mich sehr, dass er wieder dabei ist», erklärte der Däne und kündigte an, dass der U21-Nationalspieler eingewechselt werde. Früher als gedacht kam Weiper dann aufs Feld: Er wurde in der 15. Minute für den verletzten Stürmer Benedict Hollerbach eingewechselt.

