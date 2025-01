Matthäus sieht für RB-Trainer Rose weiter unruhige Zeiten

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus glaubt nach der Champions-League-Niederlage von RB Leipzig bei Sturm Graz, dass die Unruhe um den Fußball-Bundesligisten und seinen Trainer Marco Rose nur durch eine längere Phase mit Erfolgen beendet werden kann. «Ich glaube, er braucht jetzt einfach mal eine Serie. Eine überzeugende Serie. Am besten fängt es schon am Wochenende an», sagte Matthäus bei RTL/ntv vor dem Spiel der Leipziger bei Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Der DFB-Pokalsieger von 2023 hatte am Mittwoch in Graz mit 0:1 verloren, war allerdings schon vorher aus der Königsklasse ausgeschieden. In der Liga gewann RB zuletzt dreimal nacheinander nicht. «Sieben Niederlagen in der Champions League sind natürlich einfach nicht RB-Leipzig-like», meinte TV-Experte Matthäus.

«Eine Mannschaft, die Champions League für Deutschland spielt, darf in Österreich - und es tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss - einfach nicht verlieren.» Graz sei die reifere Mannschaft gewesen und habe verdient gewonnen. «Und deswegen wird es für Marco Rose nicht ruhiger in Leipzig.»