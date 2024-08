Medien: Bochum holt Innenverteidiger Medic

Fußball-Bundesligist VfL Bochum ist bei der Suche nach Verstärkung für die personell angeschlagene Defensive wohl fündig geworden. Wie die niederländische Tageszeitung «De Telegraaf» berichtet, soll der Kroate Jakov Medic von Ajax Amsterdam zum VfL wechseln. Der Verteidiger spielte zuvor schon beim FC St. Pauli sowie in Wiesbaden und Nürnberg.

Der 25-Jährige, der beim niederländischen Rekordmeister in der vergangenen Saison nur zu sechs Einsätzen in der Meisterschaft kam, soll zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden. Die Ablösesumme liegt dann laut der Zeitung bei drei Millionen Euro. Derzeit fehlen den Bochumern in der Abwehr verletzungsbedingt Ivan Ordets und Bernardo.