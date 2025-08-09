Medien: Leverkusen vor Transfer von Alkmaar-Spieler Poku

Bayer Leverkusen steht laut übereinstimmenden Medienberichten kurz vor einem Transfer des Angreifers Ernest Poku. Der deutsche Vizemeister soll mit dem niederländischen Fußball-Erstligisten AZ Alkmaar eine Einigung über den Wechsel des niederländischen U-21-Nationalspielers erzielt haben, wie unter anderem Sky und «Kicker» berichten. Demnach sollen etwa zehn Millionen Euro Ablöse fällig werden.

Bei Bayer soll der 21 Jahre alte talentierte Flügelspieler einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. Der obligatorische Medizincheck soll in den kommenden Tagen stattfinden. Der Rechtsaußen, der in 48 Spielen in der Eredivisie drei Treffer erzielte und sechs Torvorlagen beisteuerte, besitzt seine Stärken vor allem in seinem extremen Tempo. So wurde er bei der U-21-EM in der Slowakei als der schnellste Spieler des Turniers mit 35,3 km/h geführt.

Mit Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (beide FC Liverpool), Jonathan Tah (Bayern München), Granit Xhaka (AFC Sunderland) und zuletzt Lukas Hradecky (AS Monaco) verließen mehrere Leistungsträger die Werkself. Neu-Trainer Erik ten Hag hatte jüngst öffentlich weitere Neuzugänge gefordert. Bisher wurden unter anderem Malik Tillman (PSV Eindhoven), Jarell Quansah (FC Liverpool), Ibrahim Maza (Hertha BSC) sowie Mark Flekken (FC Brentford) verpflichtet.