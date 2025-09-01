Medien: Werder arbeitet an Transfer von Leverkusens Boniface

Fußball-Bundesligist Werder Bremen bemüht sich mehreren Medienberichten zufolge um den Angreifer Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen. Nach Informationen des Portals «Deichstube» arbeitet der Club am letzten Tag der Wechselfrist intensiv, aber mit offenem Ausgang an dem Deal. Zuerst hatte Sky darüber berichtet.

Verhandelt wird über ein Leihgeschäft. In Leverkusen hat Boniface in Patrik Schick und Neuzugang Christian Kofane starke Konkurrenten.

Transfer mit Risiko

Der Transfer birgt aus Sicht der Bremer allerdings ein Risiko. Eigentlich wollte der 24 Jahre alte Nigerianer zum italienischen Erstligisten AC Mailand wechseln, doch der Wechsel scheiterte, weil der 1,90 Meter große Mittelstürmer den Medizincheck nicht bestand.

2022 war Boniface vom belgischen Club Union Saint-Gilloise zu den Leverkusenern gewechselt. Seitdem erzielte der Angreifer 32 Treffer in 61 Spielen. Zudem gewann er 2024 mit Bayer die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal.