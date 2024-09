Medien: Werder-Profi Keita vor Wechsel in die Türkei

Fußball-Bundesligist Werder Bremen scheint seinen prominenten Transferflop Naby Keita doch noch loszuwerden. Der frühere Star des FC Liverpool steht nach Informationen der «Deichstube» vor einem Wechsel zum türkischen Club Hatayspor.

«Gehört und gelesen habe ich das auch», sagte Trainer Ole Werner bei seiner Pressekonferenz zum nächsten Spiel beim FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN). In der Türkei sind Spielerwechsel noch bis zum Freitagabend möglich.

Der 29 Jahre alte Keita war im Sommer 2023 mit großen Erwartungen von Liverpool nach Bremen gewechselt. Doch zunächst kam der Mittelfeldspieler wegen einer Adduktorenverletzung kaum zum Einsatz. Am Ende der vergangenen Saison wurde er dann suspendiert, weil er sich geweigert hatte, als Ersatzspieler mit zum Auswärtsspiel nach Leverkusen zu fahren.

Ein Hindernis bei dem angestrebten Wechsel in die Türkei ist noch, dass Keita aufgrund eines Visaproblems noch nicht persönlich in die Provinz Hatay reisen kann. Medienberichten zufolge will der Tabellenvorletzte der Süper Lig das Problem lösen, indem er einen Arzt für die übliche sportmedizinische Untersuchung nach Bremen schickt.