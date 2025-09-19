Meniskusriss: Hack fehlt Gladbach wochenlang

Borussia Mönchengladbach muss vorerst auf Offensivspieler Robin Hack verzichten. Der 27 Jahre alte Leistungsträger hat sich einen Innenmeniskusriss im rechten Knie zugezogen und wird am Samstag operiert, wie der Bundesligist mitteilte. Hack werde der Mannschaft in den «kommenden Wochen» nicht zur Verfügung stehen, hieß es.

«Robin ist ein Kämpfertyp», sagte Borussia-Sportgeschäftsführer Roland Virkus laut Vereinsmitteilung. «Er blickt schon jetzt wieder nach vorn, und wir werden ihn bestmöglich bei der Regeneration unterstützen.» Hack stand in allen vier Pflichtspielen in dieser Saison in der Startelf und erzielte im DFB-Pokal gegen Delmenhorst zwei der drei Gladbacher Tore. Auch in der vergangenen Saison gehörte er zu den Leistungsträgern.

Durch seinen Ausfall wächst die Not im Angriff bei der saisonübergreifend seit zehn Spielen sieglosen Mannschaft weiter, nachdem Toptorschütze Tim Kleindienst nach einer Knie-OP bereits seit Mai fehlt. Beim Duell mit Bayer Leverkusen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) könnte Neuzugang Giovanni Reyna auf Hacks linke Außenbahn rücken.