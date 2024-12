Mit Kane in den Jahresabschluss: Bayern erwartet RB Leipzig

Der FC Bayern München strebt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1) in der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig die Fortsetzung einer sehenswerten Serie an. Seit einem 1:3 gegen Borussia Dortmund im November 1987 ist der deutsche Rekordmeister im letzten Bundesliga-Heimspiel des Jahres ungeschlagen. In den vergangenen elf Jahren gewannen die Münchner diese Partie sogar immer.

Wieder zurück im Kader ist Harry Kane. Der Stürmerstar ist nach seinem Muskelfaserriss wieder fit. Kane sei im Strafraum nicht zu ersetzen und mache den Unterschied, sagte Trainer Vincent Kompany. Er erwartet ein intensives Spiel gegen den Tabellenvierten aus Sachsen. Aber man spiele zu Hause und wolle einen weiteren Sieg einfahren. Gerade nach dem 1:2 in Mainz wollen die Münchner wieder einen Sieg bejubeln.