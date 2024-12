Mitgliederversammlung der Bayern im Zeichen von Beckenbauer

Der FC Bayern München hält am Sonntag (10.30 Uhr) seine Jahreshauptversammlung ab. Geprägt werden soll die Zusammenkunft der Mitglieder des deutschen Rekordmeisters im BMW Park in München vom Gedenken an den zu Jahresbeginn verstorbenen Fußball-«Kaiser» Franz Beckenbauer. Das Präsidium um den 70 Jahre alten Amtsinhaber Herbert Hainer steht in diesem Jahr nicht zur Wahl.

Der Bundesliga-Krösus wird einmal mehr mit Rekordzahlen glänzen können, wie schon vor dem Mitgliederkonvent bekannt wurde. Der Gesamtumsatz in der vergangenen, sportlich titellosen Saison lag demnach wohl erstmals über 900 Millionen Euro. Ein sattes Plus soll die Mitglieder zudem erfreuen.