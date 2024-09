Müller zu «wieder neuer» Bayern-Dominanz: Fühlt sich gut an

Nach zwei mäßigen Spielzeiten genießt Thomas Müller die wiedergefundene Souveränität und Dominanz seines FC Bayern. «Man muss schon sagen: Die Art und Weise einfach, wie wir aktuell Fußball spielen, die macht Spaß», sagte der Stürmer in einem Videointerview der Deutschen Fußball Liga, das auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde.

Der deutsche Rekordmeister hat in dieser Saison bislang alle sechs Pflichtspiele in Liga, DFB-Pokal und Champions League gewonnen und dabei insgesamt ein Torverhältnis von 29:5 vorzuweisen. Vor allem die jüngsten Auftritte in Kiel (6:1), gegen Zagreb (9:2) und in Bremen (5:0) waren beeindruckend.

«Klar, es fallen auch viele Tore», sagte Ex-Nationalspieler Müller. «Aber ich sehe die Tore eher als Konsequenz der Spielweise und wie wir das auf dem Platz mit Leben füllen. Das ist schon was, das jetzt längere Zeit nicht in dieser Dimension da war.»

Dominanz «schon wieder neu»

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany wollen es die Münchner besser machen als in der Vorsaison, in der sie unter Coach Thomas Tuchel titellos geblieben waren. In der Saison davor hatten die Bayern nur mit Glück und dank eines Dortmunder Patzers die Meisterschaft am letzten Spieltag noch gewonnen.

«Sicherlich waren auch in den letzten Jahren immer mal wieder gute Spiele dabei», sagte Müller. «Aber ich glaube, gerade diese Dominanz, dieses Beherrschen des Gegners, das ist schon wieder neu. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Ja, es fühlt sich gut an.»

Die derzeitige Souveränität erinnert an Phasen unter den Ex-Coaches Pep Guardiola, Jupp Heynckes oder Hansi Flick, als die Münchner ihren Gegnern teils klar überlegen waren und etliche Titel gewannen - darunter die Triple-Erfolge 2013 und 2020.

Reifeprüfung gegen Leverkusen

Der erste große Härtetest steht für die Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) an: Dann ist der Meister und Pokalsieger Bayer Leverkusen in München zu Gast, der die Bayern im Frühjahr nach elf Bundesliga-Titeln nacheinander national entthront hatte.