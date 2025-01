Musiala, Neuer, Goretzka: Die Bayern-Fragen vor Gladbach

Kein anderer Verein hat den FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga so oft besiegt wie Borussia Mönchengladbach: 28 Mal. Und im Borussia-Park startet der Liga-Primus am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in die zweite Saisonhälfte. Das Topspiel birgt viel Brisanz, zumal Gladbach mit sieben Punkten aus drei Ligapartien das erfolgreichste Team im Dezember war.

«Wir müssen gewinnen», sagte Bayern-Routinier Thomas Müller nach dem gelungenen 6:0-Test bei Red Bull Salzburg. Die Partie brachte Trainer Vincent Kompany einige wertvolle Erkenntnisse. Es blieben aber auch Fragen offen.

Können Musiala und Neuer spielen?

Offensiv-Star Jamal Musiala und Kapitän Manuel Neuer fehlten am Montag in Salzburg. Der 21-jährige Musiala fehlte wegen einer leichten Erkältung. «Nichts Schlimmes», erklärte Sportvorstand Max Eberl. Tendenz: Musiala kann spielen.

Neuers Comeback im Tor ist dagegen etwas mehr als fünf Wochen nach seinem Rippenbruch beim Pokal-Aus inklusiver Roter Karte gegen Bayer 04 Leverkusen offen. «Der Heilungsprozess ist sehr positiv», berichtete Eberl zwar in Salzburg, wo man «kein Risiko» habe eingehen wollen. Notfalls steht halt ein weiteres Mal Daniel Peretz im Tor. «Aber klar hat man Hoffnung, den Kapitän auf dem Platz zu haben», bemerkte Eberl zur Rückkehr des 38-jährigen Neuer.

Goretzka oder Pavlovic?

War das ein Fingerzeig von Kompany? In Salzburg lief im Mittelfeld erneut Leon Goretzka an der Seite von Joshua Kimmich auf. Das war auch schon beim 5:1 zum Jahresabschluss gegen RB Leipzig der Fall. Jungstar Aleksandar Pavlovic, der nach einem Schlüsselbeinbruch noch Spielrhythmus braucht, löste Goretzka erst nach der Pause ab. Der Portugiese João Palhinha fehlt nach einem Muskelbündelriss noch. Vorteil Goretzka auch in Mönchengladbach?

Dier ersetzt Upamecano

Dayot Upamecano ist nach der fünften Gelben Karte gegen Gladbach gesperrt. In Salzburg verteidigte Eric Dier neben Minjae Kim im Zentrum. Der Engländer erledigte seinen Job gewohnt solide, köpfte zudem nach einer Kimmich-Ecke das 1:0. Da Josip Stanisic nach einer langwierigen Knie-Verletzung noch kein Kandidat ist, spricht alles für Dier als Upamecano-Ersatz gegen Gladbach.

Kane, Müller und ein spielfreudiger Olise

Wie wichtig Harry Kane für das Münchner Offensivspiel ist, zeigte sich bei dessen Rückkehr nach Muskelfaserriss beim 5:1 gegen Leipzig, auch wenn der Engländer ohne eigenen Treffer blieb. In Salzburg dokumentierte auch Thomas Müller - unter anderem als Torschütze - seinen Wert, den er noch besitzt.

Wenn Musiala fit wird, dürfte der 35-jährige Müller jedoch wieder auf die Bank müssen. Auf den Flügeln sind aktuell Michael Olise und Leroy Sané erste Wahl. Besser drauf ist dabei der Engländer, der in Salzburg doppelt traf und das Publikum zudem mit einigen technischen Kabinettstückchen begeisterte.

Icon Vergrößern Eric Dier, hier beim Kopfballtor zum 1:0, konnte sich in Salzburg als Ersatz für Dayot Upamecano empfehlen. Foto: Sven Hoppe/dpa Icon Schließen Schließen Eric Dier, hier beim Kopfballtor zum 1:0, konnte sich in Salzburg als Ersatz für Dayot Upamecano empfehlen. Foto: Sven Hoppe/dpa