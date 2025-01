Muskelfaserriss: Bayern-Star Davies muss pausieren

Der FC Bayern München muss vorerst auf Alphonso Davies verzichten. Der Kanadier erlitt am Mittwochabend im Champions League-Spiel bei Feyenoord Rotterdam (0:3) einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel. Schon Anfang Dezember hatte sich der 24 Jahre alte Außenverteidiger in der Fußball-Bundesliga einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen, kam aber rasch zum Comeback.

Ohne Davies in letzten Königsklassen-Spieltag

Davies war im Königsklassen-Spiel in Rotterdam vor der Pause ausgewechselt worden. Für ihn war Raphaël Guerreiro gekommen, der gleich den Foulelfmeter zum 0:2 verursacht hatte.

Davies, der mit dem FC Bayern über einen neuen Vertrag verhandelt und dem Vernehmen nach vor einer Einigung steht, fehlt den Münchnern damit zunächst am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg. Auch die finale Aufgabe in Europas Fußball-Königsklasse am kommenden Mittwoch in der Allianz Arena gegen Slovan Bratislava kommt für den kanadischen Nationalspieler zu früh. Eine prognostizierte Ausfallzeit gab der Tabellenführer der Bundesliga in seiner Mitteilung nicht an.

Weiterer Außenverteidiger fehlt

Die Münchner müssen in Freiburg zudem weiter auf Mittelfeldspieler João Palhinha und Ersatztorhüter Daniel Peretz verzichten. Gesperrt zuschauen muss Davies' Außenverteidiger-Kollege Konrad Laimer. Rechtsverteidiger Sacha Boey nahm nach seiner Sprunggelenksverletzung zwar wieder das Mannschaftstraining auf, braucht aber noch Zeit.

Nach der bitteren Pleite in Rotterdam will die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in Freiburg eine Reaktion zeigen. In der kommenden Woche soll zum Abschluss der reformierten Königsklasse ein Sieg gegen Bratislava her. Die Münchner belegen in der Tabelle den 15. Platz und haben sich auf zwei Playoff-Spiele im Februar eingestellt. Nur die ersten acht Teams des Klassements qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.

Icon Vergrößern Konrad Laimer fehlt gegen Freiburg gesperrt. Foto: Tom Weller/dpa Icon Schließen Schließen Konrad Laimer fehlt gegen Freiburg gesperrt. Foto: Tom Weller/dpa