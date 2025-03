Nach der Karriere: Leipzig-Profi will ins Dschungelcamp

RB Leipzigs Spielmacher Kevin Kampl hat für die Zeit nach seiner Karriere Fernsehpläne. Der 34-Jährige möchte bei der Dschungelcamp genannten RTL-Sendung «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» mitmachen.

«Ich schaue das seit 20 Jahren. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt: "Irgendwann will ich da auch mal rein"», sagte der Profi des Fußball-Bundesligisten im Bild-Podcast «Phrasenmäher». Seine Frau habe mit den Worten «du hast einen Vogel» reagiert.

Mitspieler Lukas Klostermann würde sich Kampl im Dschungel auf jeden Fall anschauen. «Ich würde sogar für ihn anrufen. Ich muss sagen, das würde ich echt gerne sehen. Es würde mich interessieren, wie er sich dort schlägt», sagte der Nationalspieler. «Mich selbst reizt das jetzt nicht zu 100 Prozent, muss ich ehrlicherweise sagen.»

Die nötige Härte für die Dschungelprüfungen holt sich Kampl in der Freizeit am liebsten beim Angeln. Im Urlaub auf seiner Lieblingsinsel Mallorca fischt der frühere slowenische Nationalspieler auf hoher See. «Dann fahren wir raus aufs Meer und gehen auf riesige Thunfische. Letztes Jahr im Sommer hatte ich ein 120-Kilo-Ding an der Angel und das hat mich dann fast mit ins Wasser gezogen», berichtete Kampl. Der Fisch habe ihn mitsamt der Rute weggezogen.