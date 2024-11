Nach Hofmann fällt bei Bayer auch Terrier mit Armbruch aus

Die Verletztenliste von Bayer Leverkusen vor dem Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) wird immer länger. Nach Jonas Hofmann, der kurzfristig für die Partie gegen den 1. FC Heidenheim (5:2) passen musste, fehlt nun auch Martin Terrier. Der Franzose hat sich in dem Spiel eine Fraktur am Unterarm zugezogen. Das teilte der Club mit. Der 27-Jährige muss nicht operiert werden und fällt voraussichtlich bis Jahresende aus.

Zudem fehlen dem Club derzeit die verletzten Victor Boniface, Amine Adli, Nordi Mukiele und Jeanuel Belocian. Zudem ging auch Jeremie Frimpong angeschlagen aus der Partie gegen Heidenheim. «Bei Jeremie sind wir optimistisch», erklärte Trainer Xabi Alonso allerdings.