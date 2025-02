Nach Tel-Abgang: FC Bayern holt Talent aus Mainz zurück

Der FC Bayern holt Gabriel Vidovic vom 1. FSV Mainz 05 zurück. Der Offensivspieler, der seit Sommer 2016 für den deutschen Fußball-Rekordmeister spielt und einen Vertrag bis 2026 besitzt, war ursprünglich bis zum Ende der Saison an den Tabellensechsten der Bundesliga ausgeliehen. Nach dem Abgang von Mathys Tel zu Tottenham Hotspur hat Trainer Vincent Kompany damit eine neue Alternative für die Offensive.

«Gabriel Vidovic ist ein sehr talentierter Offensivspieler, von dem wir uns beim FC Bayern viel versprechen. Er ist in der Hinrunde in Mainz leider nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen und wir haben uns daher gemeinsam mit dem Spieler dazu entschieden, die Leihe vorzeitig zu beenden», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Der Vertrag von Vidovic in München läuft noch bis 2026.

Seit 2016 alle Jugendteams beim FC Bayern durchlaufen

Der gebürtige Augsburger hat beim FC Bayern seit 2016 alle Juniorenteams durchlaufen und wurde 2021/22 zu den FC Bayern Amateuren übernommen. Für die zweite Mannschaft der Münchner kam er in 33 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte 21 Tore.

Im April 2022 kam der kroatische U21-Nationalspieler (21 Länderspiele/2 Tore) erstmals bei den Profis des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz. Dort absolvierte er vier Spiele, zuletzt im August 2022 beim 7:0 gegen den VfL Bochum. In der Saison 2022/2023 sammelte Vidovic bei Vitesse Arnheim in den Niederlanden Wettkampfpraxis (25 Spiele/4 Tore), in der vergangenen Spielzeit bei Dinamo Zagreb in der ersten kroatischen Liga (40/9).

Tottenham hat Kaufoption für Tel

Tel war am Montag bis zum Sommer an Tottenham Hotspur ausgeliehen worden. Die Spurs haben zudem eine Kaufoption für den Offensivspieler. Tels Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2029.

Ebenfalls verliehen wurde Abwehrspieler Adam Aznou bis zum Ende der Saison an den spanischen Erstligisten Real Valladolid. Der 18 Jahre alte marokkanische Nationalspieler ist seit Sommer 2022 beim FC Bayern und soll in Spanien wichtige Spielpraxis sammeln.

