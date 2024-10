Nächstes Liga-Topspiel für den FC Bayern gegen Stuttgart

Für den FC Bayern München steht nach der Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga gleich das nächste Topspiel auf dem Programm. Der Rekordmeister empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den letztjährigen Vizemeister VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Nach zuletzt zwei Unentschieden beim 1:1 gegen den deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen und dem spektakulären 3:3 bei Eintracht Frankfurt will der Tabellenführer wieder drei Punkte einfahren.

«Es gibt wieder den Südschlager. Wir freuen uns auf das Spiel», sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl angesichts der wiedererstarkten Stuttgarter. Trainer Vincent Kompany will an seinem dominanten Spielstil konsequent festhalten, auch wenn dieser einige defensiven Risiken beinhaltet. «Wir haben zu 100 Prozent den Glauben, dass wir auf diese Art erfolgreich sein werden», sagte der Belgier. Der angeschlagene Nationalspieler Jamal Musiala wird den Münchnern weiter fehlen.

FC Augsburg in Freiburg gefordert

Für den FC Augsburg steht am Samstag (15.30 Uhr) eine schwere Auswärtspartie beim SC Freiburg auf dem Programm. Trainer Jess Thorup hofft, dass seine Mannschaft nach den 0:4-Niederlagen in Heidenheim und in Leipzig nun auch mal in der Fremde eine Topleistung zeigt. «Wir müssen auch auswärts Punkte holen. Das ist jetzt der ganz wichtige Punkt für uns», sagte der Däne. Alle sieben Punkte haben die Augsburg daheim geholt.