Neuer fehlt Bayern gegen BVB - und wohl auch in Mailand

Bayern-Kapitän Manuel Neuer wird den Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund verpassen. Auch ein Comeback im Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch scheint nach zwei Muskelfaserrissen in der rechten Wade höchst unwahrscheinlich.

«Wenn es eine Chance gibt, dann wäre das schon sehr, sehr optimistisch», sagte Trainer Vincent Kompany. «Wir werden auch den Druck nicht erhöhen jetzt. Manu hat sehr viel Erfahrung und weiß, wann er bereit ist.»

Der 39-jährige Neuer befindet sich noch im individuellen Aufbautraining. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Dortmund könnten Nationalspieler Aleksandar Pavlovic nach Pfeifferschem Drüsenfieber und Flügelstürmer Kingsley Coman nach einer Reizung im Fuß den Bayern-Kader erweitern. «Sie sind im Training dabei und haben noch ein paar Tests», berichtete Kompany.

Kompany zum Wert des Klassikers

Nach dem 1:2 im Heimspiel gegen Inter geht es für die Bayern gegen die in der Champions League mit 0:4 beim FC Barcelona untergegangenen Dortmunder um zwei Ziele. Im Kampf um die Meisterschaft soll Verfolger Bayer Leverkusen auf Distanz gehalten werden. Zudem soll mit einem Erfolgserlebnis ein gutes Gefühl für das Rückspiel gegen Inter erzeugt werden.

«Wir müssen uns die Chance geben, auch mental gut reinzukommen in dieses Spiel in Mailand. Und da gehört ein Sieg gegen Dortmund dazu», sagte Kompany. Die Bedeutung des Klassikers sieht der Belgier trotz des riesigen Tabellenabstands zum BVB und des folgenden Inter-Spiels nicht entwertet: «Es gibt eine Geschichte dieser beiden Vereine. Es fehlt nicht an Motivation und Energie. Diese Spiele sind immer extra scharf.»