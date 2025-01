Noch ohne Beste: Freiburg hofft in Bochum auf die Kehrtwende

Wohl noch ohne den kurz vor der Verpflichtung stehenden Nationalspieler Jan-Niklas Beste will der SC Freiburg nach einer Serie von Niederlagen gegen Topteams wieder punkten. Mit dem Auswärtsspiel beim Schlusslicht VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beginnt für den Tabellenzehnten der Fußball-Bundesliga eine Reihe von Spielen gegen Mannschaften, die auf Augenhöhe sind oder gegen den Abstieg kämpfen.

Dennoch warnt SC-Trainer Julian Schuster vor Bochum. «Der größte Fehler wäre es zu sagen: Jetzt geht’s los mit punkten. Das ist keine Selbstverständlichkeit.» Zwar seien die Voraussetzungen in Bochum anders als vor den Niederlagen bei Eintracht Frankfurt (1:4) und dem VfB Stuttgart (0:4) sowie gegen den FC Bayern (1:2), meinte Schuster. Aber seine Mannschaft müsse mit der gleichen guten Einstellung wie zuletzt gegen den Rekordmeister aus München ins Spiel gehen.

«Bochum ist eine Mannschaft, die viel investiert, gerade was die Zweikämpfe angeht, und gemeinsam mit dem Stadion eine hohe Energie auf den Platz bringen kann», erklärte Schuster. Zudem hat die Elf von Trainer Dieter Hecking aus den vergangenen drei Heimspielen sieben Punkte geholt. Andererseits: In der Hinrunde sammelte Freiburg gegen den VfL und die in den kommenden Wochen folgenden Gegner 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli, Werder Bremen und FC Augsburg immerhin 12 von 15 möglichen Punkten ein.

Transfer von Beste steht kurz bevor

Im Ruhrgebiet wird Freiburg wohl noch ohne den zweimaligen Nationalspieler Beste auflaufen, dessen Wechsel aber offenbar kurz vor dem Abschluss steht. Nach übereinstimmenden Medienberichten verlässt der Flügelspieler Champions-League-Teilnehmer Benfica Lissabon und schließt sich dem Sport-Club an. Die Ablösesumme soll bei rund acht Millionen Euro liegen. Den Berichten zufolge soll der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029 erhalten.

«Gebt uns das Wochenende noch die Zeit und lasst uns den vollen Fokus auf Bochum haben. Dann schauen wir mal, welche Nachrichten wir vielleicht am Sonntag vermelden können», sagte Schuster etwas ausweichend.

Beste wechselte als Shootingstar des 1. FC Heidenheim zu Beginn dieser Saison nach Portugal. Dort kam der Standardspezialist jedoch nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Insgesamt absolvierte er 22 Pflichtspiele, in denen er zweimal selbst traf und zwei Tore vorbereitete.

Konkurrent für Routiniers Grifo und Günter

Auch wenn er auf seinen Positionen als Linksverteidiger und Linksaußen ein Konkurrent für den SC-Kapitän Christian Günter und dessen Stellvertreter Vincenzo Grifo wäre, würden die beiden den Mann mit dem markanten Bart herzlich willkommen heißen. Das betonten sie am Mittwoch beim Neujahrsempfang des Vereins in Rust.

Im Heimspiel gegen die Bayern haben Günter und Grifo gemeinsam auf der Bank gesessen. Es war ein ungewohntes Bild, weil beide seit Jahren zu den Stammkräften des SC gehören - und es zeigt, dass der Freiburger Ex-Profi Schuster sich nicht scheut, auch seine ehemaligen Mitspieler mal draußen zu lassen, wenn sie zuvor nicht gut gespielt haben.

In Bochum muss Schuster allerdings auf Rechtsverteidiger Lukas Kübler wegen einer Gelbsperre verzichten. Seine Position könnte Kiliann Sildillia übernehmen. Der Einsatz von Innenverteidiger Max Rosenfelder ist wegen Oberschenkelbeschwerden fraglich.

Da geht's lang: SC-Trainer Schuster will mit Freiburg wieder punkten. Foto: Tom Weller/dpa