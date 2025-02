Oberschenkelblessur bremst Augsburgs Rückkehrer Berisha aus

Wegen einer Oberschenkelverletzung hat Rückkehrer Mergim Berisha das Bundesligaspiel des FC Augsburg beim FC St. Pauli verpasst. Der Angreifer fehlte überraschend im Aufgebot für die Partie (1:1) am Samstag in Hamburg. Laut Trainer Jess Thorup hat sich der Angreifer die Verletzung schon beim Training am Donnerstag zugezogen.

Zur genauen Ausfallzeit nannte Thorup keine Details. «Jetzt warten wir auf die nächsten Untersuchungen», sagte der dänische Coach. «Es tut mir natürlich leid, am meisten für Mergim», fügte der 54-Jährige hinzu.

In diesem Wintertransferfenster war der 26 Jahre alte Berisha per Leihe vom Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim zu seinem früheren Arbeitgeber FCA zurückgekehrt und wird dort bis zum Saisonende bleiben. Schon zwischen Sommer 2022 und 2023 war Berisha für die Augsburger auf Torejagd gegangen. Damals wurde er zum Nationalstürmer.