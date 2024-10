Opendas Brillen-Therapie und andere Tricks

Der belgische Fußball-Nationalstürmer Lois Openda hat einen besonderen Trick verraten. Um seine Hormon-Förderung besser zu steuern, nutzt der 24-Jährige von RB Leipzig eine bestimmte Brillen-Therapie. Vor dem Schlafen setzt er eine Brille mit gelben Gläsern auf. «Ich benutze die Brille, um so wenig Licht wie möglich an meine Augen kommen zu lassen», sagte Openda nach dem 2:0-Sieg in Mainz im «Aktuellen ZDF-Sportstudio». So werde das Licht gefiltert und die Produktion des Schlafhormons Melatonin weniger beeinträchtigt.

Nach dem Aufstehen am Morgen wechselt er die Farbe auf blau. «Damit mein Hirn versteht, dass Tag ist», meinte der Stürmer, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend fünf Tore erzielte. Somit soll besonders viel Licht ins Auge gelangen, die Produktion des Hormons Cortisol wird extra gefördert.

Der «Openda-Bounce»

Auf dem Spielfeld nutzt der 1,77 Meter große Openda noch einen anderen Trick. Gegen die oftmals größeren und robusteren Abwehrspieler setzt der sprintstarke Stürmer den sogenannten «Openda-Bounce» ein - ein kurzer Rempler mit dem Oberkörper, um den Gegenspieler kurzzeitig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Das verschafft ihm so einen kleinen Vorsprung. «Das setze ich systematisch ein», meinte der RB-Profi.