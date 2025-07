Optimistischer FCA vor Bayern-Spiel: «Boost bekommen»

Mit dem Optimismus aus elf ungeschlagenen Bundesliga-Partien will sich der FC Augsburg gegen den großen FC Bayern Schwung holen für das Saisonfinale. Trainer Jess Thorup sieht in dem Match gegen den Fußball-Rekordmeister eine Chance, «den nächsten Schritt zu machen und einen Boost zu bekommen». Vor dem Heimspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) unterstrich der Däne sein Vertrauen in das formstarke Team: «Ich habe das Gefühl, dass wir gegen jeden mitspielen können.»

Die Schwaben sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage und das drittbeste Team der Liga - hinter Tabellenführer Bayern und Meister Bayer Leverkusen. Mit einem Erfolg über den Favoriten und zugleich Patzern der direkten Rivalen könnte der FCA nach Punkten zu den Mannschaften auf den Europapokalrängen aufschließen. Thorup aber weigerte sich weiter beharrlich, über das internationale Geschäft zu reden.

Thorup: Bei Bayern auch nach Ausfällen «noch genug Qualität»

Dass die Münchner mit Personalsorgen in die Fuggerstadt reisen und vor allem in der Abwehr etliche Ausfälle zu beklagen haben, das spiele für die Augsburger in der Vorbereitung keine Rolle, sagte der Coach und lobte die Mannschaft des Gegners. «Wenn ich mir den Kader anschaue, dann ist der so aufgebaut, dass jede Position eins zu eins ersetzt werden kann», meinte er. «Ich sehe noch genug Qualität im Kader.»

Den Bayern fehlen unter anderem die Verteidiger Alphonso Davies (Kreuzbandriss), Dayot Upamecano (Knorpelschaden), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Kapitän Manuel Neuer (Muskelverletzung). Augsburg dagegen habe keine Ausfälle zu beklagen, berichtete Thorup.

Keine Verletzte beim FCA - Berisha vor Comeback

Das heißt, dass Mergim Berisha vor einem Comeback steht. Der Stürmer war Ende Januar auf Leihbasis aus Hoffenheim zurück nach Augsburg bekommen, seitdem aber wegen einer Oberschenkelblessur ausgefallen. Seit einer Weile trainiert der zweimalige Nationalspieler wieder mit dem Team, zuletzt beim 1:1 in Hoffenheim wurde er von Thorup aber noch geschont. Der ehemalige FCA-Erfolgsstürmer hatte im Herbst 2022 beim bis dato letzten Sieg der Augsburger über Bayern das entscheidende Tor zum 1:0 erzielt.