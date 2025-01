Platzverweise verschärfen Leipzigs Offensiv-Not

RB Leipzig schmerzt nicht nur die 1:2 (1:0)-Niederlage beim VfB Stuttgart, sondern auch die zunehmend angespannte Personalsituation in der Offensive. «Brutal bitter» sei das, sagte Kapitän Willi Orban über die Gelb-Roten Karten seiner Teamkollegen Benjamin Sesko und Loïs Openda.

Beide Stürmer waren in der Schlussphase der Partie beim VfB am Mittwoch vom Platz geflogen und werden den Leipzigern zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen.

Dazu wird André Silva nach Einschätzung von Trainer Marco Rose weiterhin wegen Wadenproblemen ausfallen. Routinier Yussuf Poulsen könnte nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung zwar in den Kader zurückkehren, scheint aber noch keine Option für die Startelf zu sein.

Zwei Platzverweise in vier Minuten

«Das hilft uns jetzt nicht», sagte Rose über die zwei Platzverweise in Stuttgart. Sesko hatte den VfB-Mittelfeldstrategen Angelo Stiller gefoult (85. Minute), Openda Gegenspieler Jamie Leweling geschubst (88.).

«Wir werden trotzdem nach Bochum fahren, um zu gewinnen», meinte Rose. Und wir werden auch wieder so eine energetische Leistung auf den Platz bringen.» Ziel müsse allerdings sein, diese dann auch über 90 Minuten abzurufen. Beim VfB hatten die Sachsen nur in der ersten Halbzeit überzeugt.

Drei Tage nach dem 4:2 gegen Werder Bremen war die Niederlage in Stuttgart wieder ein Rückschlag im Kampf um den Champions-League-Einzug.

Icon Vergrößern Muss in der Offensive improvisieren: Leipzigs Trainer Marco Rose. Foto: Bernd Weißbrod/dpa Icon Schließen Schließen Muss in der Offensive improvisieren: Leipzigs Trainer Marco Rose. Foto: Bernd Weißbrod/dpa