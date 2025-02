Raums Klartext und Roses Nachsicht nach Leipzigs Nullnummer

Fußball-Nationalspieler David Raum verspürte keine Lust, die Nullnummer von RB Leipzig beim FC Augsburg schönzureden. «Bescheidener Punkt auswärts. Das ist nicht unser Anspruch. Wir müssen klarer, drängender spielen», sagte der 26 Jahre alte Außenverteidiger, als er im Telegrammstil das 0:0 des Tabellenvierten zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltages einordnete.

«Wenn wir eine Top-Mannschaft sein wollen, ist das zu wenig», sagte Raum mit Blick auf die Champions-League-Aktionen der Sachsen. Die Liga-Bilanz von zwei Siegen, vier Unentschieden und einer Niederlage in diesem Jahr entspricht nicht ansatzweise den hohen Erwartungen an ein nationales Spitzenteam.

Raum forderte in der Augsburger Arena noch vor dem nächtlichen Rückflug nach Leipzig rasche Verbesserungen. «Es geht jetzt in die Crunchtime», sagte er mit Blick auf die entscheidende Saisonphase.

«Wir werden weiter fleißig arbeiten», kündigte derweil Trainer Marco Rose an. Der 48-Jährige bewertete die 90 torlosen Minuten deutlich nachsichtiger als Raum: «Ich habe auch viele anständige Dinge gesehen.»

Bitshiabu verpasst Flieger

Nichts zu sehen gab es im Augsburger Stadion von El Chadaille Bitshiabu. Der Platz des 19 Jahre alten Franzosen auf der Leipziger Ersatzbank blieb leer. Der junge Innenverteidiger hatte am Morgen die Abfahrt des Mannschaftsbusses in Leipzig verpasst «und damit auch den Flug» nach Bayern, wie Rose aufklärte. Auch in diesem Fall äußerte der Chefcoach in der Pressekonferenz Nachsicht: «Trotzdem reiße ich ihm nicht den Kopf ab. Wir machen weiter.»