RB Leipzigs Baumgartner pausiert nach Knieoperation

Fußball-Bundesligist RB Leipzig reist ohne Christoph Baumgartner in die USA. Wie der Verein bekannt gab, unterzog sich der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler aufgrund anhaltender Kniebeschwerden einem kleinen Eingriff und wird seine Reha-Maßnahmen in Leipzig absolvieren. «Er wird Cheftrainer Marco Rose aber zeitnah zur Verfügung stehen», heißt es in der Mitteilung.

Die Mannschaft absolviert in diesem Sommer erstmals eine Saisonvorbereitung außerhalb von Europa und reist vom 28. Juli bis 4. August in die USA. Im Rahmen der US-Tour schlägt RB das Lager in der Akademie der New York Red Bulls in Whippany im Bundesstaat New Jersey auf.

In der Arena in Harrison testet der Bundesligist gegen den englischen Top-Club Aston Villa in der Nacht zum Donnerstag (2.00 Uhr MESZ). Danach geht es weiter nach Florida, wo im Stadion von Inter Miami CF in der Nacht zum Sonntag (1.30 Uhr MESZ) ein Testspiel gegen die Wolverhampton Wanderers aus England geplant ist.