«Reaktion in der Muskulatur»: Neuer muss wieder pausieren

Kapitän Manuel Neuer vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat nach seinem Muskelfaserriss einen Rückschlag im Aufbautraining hinnehmen müssen. Der 38 Jahre alte Weltmeister von 2014 muss wegen einer «Reaktion in der Muskulatur der Wade» eine Trainingspause einlegen, wie der Bundesliga-Spitzenreiter mitteilte.

Die Verletzung hatte sich Neuer im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen Bayer Leverkusen zugezogen. Seither wird er von Winter-Neuzugang Jonas Urbig vertreten. Allerdings erwischte es kürzlich auch den Ersatzkeeper. Urbig hatte aufgrund einer Fußverletzung die Teilnahme an den Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft abgesagt.

Besonders wichtig für den FC Bayern sind im April die beiden Viertelfinals in der Champions League gegen Inter Mailand. Das Hinspiel steigt am 8. April (21.00 Uhr) in München, bevor im Rückspiel in Mailand am 16. April (21.00 Uhr) die Entscheidung fällt. Im DFB-Pokal sind die Münchner bereits ausgeschieden, in der Meisterschaft hat die Elf von Trainer Vincent Kompany sechs Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Leverkusen.