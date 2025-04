«Rezidivierender Infekt»: Mainz sorgt sich um Burkardt

Details zu seinem Nationalstürmer und dessen Erkrankung konnte Bo Henriksen nicht nennen. «Ich bin kein Doktor. Der Infekt ist zurück. Wir wissen nicht, wie lange das dauert», sagte der Trainer des FSV Mainz 05 nach dem enttäuschenden 0:2 (0:2) am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim über Schlüsselspieler Jonathan Burkardt, der pausieren musste. Die 05er hatten zuvor mitgeteilt, dass der 24-Jährige wegen eines «rezidivierenden Infekts» nicht dabei sein könne.

Burkardt war also zunächst von einem Infekt genesen - und erlitt nun einen Rückschlag, was seinen Ausfall in Sinsheim nach sich zog. Henriksen hob die grundsätzliche Bedeutung der Gesundheit hervor und sagte: «Es ist nur Fußball. Wichtig ist, dass Jonny wieder gesund zurückkommt.» Burkardt hat in dieser Saison 15 Tore erzielt und durfte zuletzt auch im DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann von Beginn an spielen.