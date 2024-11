SC Freiburg bindet auch Abwehr-Talent Rosenfelder

Der SC Freiburg hat die nächste Vertragsverlängerung bekanntgegeben. U21-Nationalspieler Max Rosenfelder erhält einen neuen Kontrakt beim badischen Fußball-Bundesligisten. Zur Laufzeit machte der Club wie gewohnt keine Angaben. Rosenfelder wurde in Freiburg geboren, im Nachwuchs der Breisgauer ausgebildet und etablierte sich in dieser Saison zwischenzeitlich als Stammkraft in der Abwehr.

«Neben seiner Dynamik und seinem guten Spielverständnis zeigt Max bereits eine beeindruckende Reife und Abgeklärtheit auf dem Platz. Wir sind davon überzeugt, dass wir noch viel Freude miteinander haben werden», sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier über den 21-Jährigen. Vergangene Saison war Rosenfelder von einer schweren Verletzung ausgebremst worden. Bisher kommt er auf neun Bundesliga-Einsätze für Freiburg. Zuletzt hatte der SC schon die Vertragsverlängerungen der Routiniers Nicolas Höfler und Lukas Kübler verkündet.

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) wird der lange verletzte Merlin Röhl wohl erstmals wieder im Kader des Sport-Clubs stehen, kündigte Trainer Julian Schuster an. Der Mittelfeldspieler ist seit Mitte September wegen eines Syndesmoseanrisses ausgefallen. Für den angeschlagenen Stürmer Eren Dinkci kommt die Partie wahrscheinlich noch zu früh.