SC Freiburg zu Gast in Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Baden-Württemberg-Duell den SC Freiburg. Beide Clubs haben nach bisher drei Spieltagen der neuen Saison in der Fußball-Bundesliga sechs Punkte gesammelt. Beide kassierten ihre bisher einzige Niederlage gegen Topteams.

Die Heidenheimer von Trainer Frank Schmidt büßten mit dem 2:4 in Dortmund am vergangenen Wochenende die vorübergehende Tabellenführung ein. Freiburgs Team von Coach Julian Schuster hatte am 2. Spieltag 0:2 beim FC Bayern verloren.

Ein besonderes Spiel wird es für Eren Dinkci. Der Offensivspieler machte sich als Werder-Leihgabe beim 1. FC Heidenheim in der vergangenen Saison einen Namen und tritt nun mit Freiburg an seiner alten Wirkungsstätte an. Heidenheims Neuzugang Maximilian Breunig ging im vergangenen Jahr für die zweite Freiburger Mannschaft auf Torejagd.

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt ebenfalls am Samstagnachmittag beim 1. FC Union Berlin an. Der VfB Stuttgart hat am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ein Heimspiel gegen Champions-League-Finalist Borussia Dortmund.