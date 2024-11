Schick krönt Leverkusens Aufholjagd mit Dreierpack

Mit einer grandiosen Aufholjagd und einem Dreierpack von Patrik Schick hat Meister Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Drei Tage vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg bezwangen die Rheinländer in einem turbulenten Spiel nach 0:2-Rückstand den 1. FC Heidenheim mit 5:2 (2:2) bleiben damit nach neun Ligaspielen ohne Niederlage auf Rang vier.

In der abwechslungsreichen Partie gingen die Gäste vor 29.103 Zuschauern in der BayArena durch Niklas Dorsch (10. Minute) und Mathias Honsak (21.) mit 2:0 in Führung. Doch der Anschlusstreffer von Exequiel Palacios (30.), ein Dreierpack von Schick (32./52./71.) und ein Treffer von Granit Xhaka (82.) bescherten Bayer noch den Sieg. Heidenheim steckt damit nach sechs sieglosen Spielen in der Abstiegszone fest.

Als habe er noch nicht genug personelle Schwierigkeiten, musste Bayer-Coach Xabi Alonso neben Victor Boniface und Amine Adli kurzfristig auch noch auf Nationalspieler Jonas Hofmann in der Offensive verzichten. Alonso wählte - wie bereits schon erprobt - die Variante mit drei defensiven Mittelfeldspielern und beorderte neben Schick noch Florian Wirtz in die vorderste Front.

Kapitaler Fehler von Hincapie

Die Heidenheimer, die erstmals ohne den deutschen U21-Nationalspieler Paul Wanner starteten, fanden gut in die Partie und nutzten einen kapitalen Fehler von Piero Hincapie zur frühen Führung. Marvin Pieringer setzte sich auf der rechten Seite durch eine Balleroberung gegen Bayers Abwehrspieler durch und legte den Ball für Torschütze Dorsch auf. Kurz darauf scheiterte Pieringer mit einem Schuss an Bayer-Keeper Lukas Hradecky. Nach 28 Minuten musste der Stürmer den Platz verletzt verlassen, für ihn kam Wanner.

Die Gäste waren besser im Spiel, immer einen Schritt schneller und stellten den Meister vor große Probleme. Beim zweiten Treffer marschierte Honsak ohne Gegenwehr durch die Leverkusener Abwehr und vollendete. Erst allmählich fand der Titelverteidiger in die Spur. Erst ein Pfostenschuss von Edmond Tapsoba, dann der Anschlusstreffer von Palacios, der aus der Drehung traf und noch vor der Pause der Ausgleich durch Schick - der Bayer-Express nahm ordentlich Fahrt auf.

Gute Vorstellung von Wirtz und Schick

Vor allem Nationalspieler Wirtz kam immer besser ins Spiel und sorgte für mächtig Gefahr vor dem Heidenheimer Tor. In der 52. Minute legte er für Boniface-Ersatz Schick auf und der Tscheche traf zur 3:2-Führung. Kurz darauf hatte der eingewechselte Nathan Tella Pech bei einem Aluminium-Treffer. Schick krönte danach seine Leistung mit dem dritten Treffer. Zuletzt war ihm vor elf Monaten ein Bundesliga-Dreierpack gelungen. Den Schlusspunkt setzte Xhaka mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze.

Icon Vergrößern Schick trifft dreimal. Foto: Marius Becker/dpa Icon Schließen Schließen Schick trifft dreimal. Foto: Marius Becker/dpa

Icon Vergrößern Wirtz zeigte eine überragende Leistung. Foto: Marius Becker/dpa Icon Schließen Schließen Wirtz zeigte eine überragende Leistung. Foto: Marius Becker/dpa