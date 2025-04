«Schwach von Bayern»: Zverev regt sich über Müller-Aus auf

Der bevorstehende Abschied von Thomas Müller beim FC Bayern bewegt die Fußball-Bundesliga, aber auch Tennisstar Alexander Zverev. «Also als Fan finde ich es idiotisch, ihn nicht mehr dabei haben zu wollen. Das ist, finde ich, schwach von Bayern», sagte der 27-Jährige beim Pay-TV-Sender Sky.

Auch Sebastian Kehl bedauert Müllers Aus bei den Münchnern: «Schade, dass er dort jetzt nicht mehr weitermacht», sagte Dortmunds Sportdirektor, «aber ich bin natürlich nicht in die internen Dinge involviert.»

Der Fußball-Weltmeister von 2014 sei «ein überragender Mensch, aber auch jemand, der sich immer mit diesem Club identifiziert hat», urteilte Kehl. Er hofft, dass Müller dem Fußball erhalten bleibt. Der 35 Jahre alte Offensivspieler sei ein großartiges Vorbild und immer hungrig geblieben, «Chapeau!»

BVB-Stürmer Karim Adeyemi blickt Müllers Ende in München ebenfalls wehmütig entgehen. «Seit ich lebe, kenne ich Bayern München nicht ohne Thomas Müller und deswegen ist es sehr, sehr hart», sagte der 23 Jahre alte Dortmunder. «Aber jeder Spieler wird älter, und so langsam gehen die ganzen Spieler in die Rente.» Müller werde dem FC Bayern auf jeden Fall fehlen.

Leipzigs Raum: «Es ist auf jeden Fall komisch»

Leipzigs Verteidiger David Raum hätte Müller gern weiter in der Bundesliga gesehen: «Wenn ich ihn im Verein hätte, würde ich ihn so lange im Verein halten, wie es nur geht», meinte der 26-Jährige über seinen früheren Nationalmannschaftskollegen. «Es ist auf jeden Fall komisch, ihn nicht mehr im Trikot des FC Bayern zu sehen nächstes Jahr.»

Auch vom ärgsten Meisterschaftsrivalen kamen lobende Worte. «Ich weiß sehr zu schätzen, dass ich mit so jemandem wie Thomas Müller spielen durfte, Erfahrungen sammeln durfte», sagte Leverkusens Jonathan Tah, der wie Raum mit Müller gemeinsam das DFB-Trikot tragen durfte.

Müller hatte am Samstagmorgen bekanntgegeben, dass der auslaufende Vertrag zum Saisonende nicht verlängert wird. Der Profi spielt seit dem 1. Juli 2000 für die Münchner. Am Freitag hatte Weltmeister-Kollege Hummels (36), der aktuell bei AS Rom unter Vertrag steht, sein Karriereende nach der Saison angekündigt.