Bundesliga-Spiel in Wolfsburg wegen Gewitters unterbrochen

Wegen eines Gewitters ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Köln in der ersten Halbzeit unterbrochen worden. Schiedsrichter Bastian Dankert schickte beide Teams in der 24. Minute vom Spielfeld. Erst zehn Minuten später wurde die Partie beim Stand vom 1:0 für die Kölner fortgesetzt. Während der Zwangspause spielte die Stadionregie für die Fans im Stadion Lieder wie «It's Raining Men» ein.
Fußball
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden