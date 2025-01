Fußball-Bundesliga St. Paulis Blessin kündigt Änderungen nach Bochum-Pleite an

St. Pauli erlebt in Bochum eine bittere Pleite bei einem direkten Abstiegskonkurrenten. Trainer Blessin will vor dem nächsten richtungsweisenden Duell in Heidenheim seine Startelf verändern.