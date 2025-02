St. Paulis Sands nach schwerer Verletzung operiert

Der FC St. Pauli muss voraussichtlich für den Rest dieser Saison auf seinen Neuzugang James Sands verzichten. Der erst im Januar verpflichtete US-Nationalspieler erlitt bei der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den SC Freiburg eine schwere Sprunggelenksverletzung inklusive Innenbandriss sowie einen Wadenbeinbruch. Nach Angaben des Clubs ist der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf operiert worden.

«Das trifft mich jetzt echt bis ins Mark», hatte St. Paulis Trainer Alexander Blessin bereits am Samstag kurz nach dem Spiel über den Ausfall von Sands gesagt. Der Wintertransfer war in der Nachspielzeit in einem Zweikampf zu Boden gedrückt worden und dabei mit vollem Körpergewicht auf sein Sprunggelenk gefallen.