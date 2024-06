Bundesliga-Stars treffen: Oranje gewinnt klar gegen Kanada

Die Niederlande gewinnen ihren vorletzten EM-Test deutlich. Auch ein Leverkusener und ein Hoffenheimer tragen sich in die Torschützenliste ein.

Auch dank zweier Bundesliga-Profis haben die Niederlande im vorletzten Testspiel vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland einen souveränen Sieg gefeiert. Das Team von Bondscoach Ronald Koeman gewann in Rotterdam mit 4:0 (0:0) gegen Kanada, das sich aktuell auf die Copa America vorbereitet.

Memphis Depay von Atlético Madrid brachte die Gastgeber in der 50. Minute in Führung. Die weiteren Tore für Oranje erzielten Jeremie Frimpong vom deutschen Meister und DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen (57.), der vom FC Burnley an die TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehene Wout Weghorst (63.) sowie Virgil van Dijk vom FC Liverpool (83.). Matthijs de Ligt vom FC Bayern München startete in der Abwehr, Donyell Malen von Borussia Dortmund wurde nach gut einer Stunde eingewechselt.

Die Niederlande treffen bei der EM in der Gruppe D auf Polen, Frankreich und Österreich. Zuvor bestreiten sie am kommenden Montag noch ein letztes Testspiel gegen Island.

(dpa)