Stürmer Hlozek wechselt von Leverkusen nach Hoffenheim

Der Wechsel des tschechischen Nationalstürmers Adam Hlozek innerhalb der Fußball-Bundesliga von Bayer Leverkusen zur TSG 1899 Hoffenheim ist perfekt. Der 22-Jährige wird damit der teuerste Transfer in der Vereinshistorie der Kraichgauer. Wie der «Kicker» berichtete, soll Hoffenheim 18 Millionen Euro plus Boni an Meister und Pokalsieger Leverkusen bezahlt haben.

Teurer als Berisha

Die Summe übertrifft damit die Ablöse für Mergim Berisha, der im vergangenen Sommer für angeblich rund 14 Millionen Euro vom FC Augsburg nach Hoffenheim ging. EM-Teilnehmer Hlozek war auch beim englischen Premier-Club Leicester City im Gespräch. In Leverkusen kam er nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinaus.

In Hoffenheim unterschrieb Hlozek einen langfristigen Vertrag, wie der Club mitteilte. «Adam ist fußballerisch richtig stark», sagte Frank Kramer, der interimsmäßig als Sportlicher Leiter in Hoffenheim arbeitet. «Ein überaus beweglicher Stürmer, der sowohl die nötige Physis, als auch die technischen Fähigkeiten und das taktische Verständnis mitbringt, um unserem Team sofort weiterhelfen zu können.»

Die TSG hat im Angriff nach dem Abschied von Nationalspieler Maximilian Beier zu Borussia Dortmund dringend Verstärkung nötig. Die Leihe von Wout Weghorst vom FC Burnley endete, Ihlas Bebou fällt wegen einer Knieverletzung wohl länger aus.

Im DFB-Pokal hatte der Erstligist am Freitag beim Viertligisten Würzburger Kickers gerade noch eine Blamage abgewendet. Der Europa-League-Teilnehmer zitterte sich beim 5:3 im Elfmeterschießen in die 2. Runde.